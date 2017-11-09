Audi отзывает в России около тысячи автомобилей

Москва, , 08:36 — REGNUM Компания «Фольксваген Груп Рус», являющаяся официальным представителем Audi в России, отзывает 953 автомобиля моделей A6, A7 и RS6 из-за дефекта функции аварийного вызова, об этом 8 ноября сообщила пресс-служба «Росстандарта».

Как сообщает компания, на отзываемых автомобилях во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны систем бортовой диагностики неправильно работает функция аварийного вызова.

В сервисных центрах специалисты будут решать проблему методом замены ПО диагностического интерфейса шин данных, все работы будут осуществляться за счет компании-производителя.

Под отзыв попали машины, проданные дилерами в 2017 году, «Фольксваген Груп Рус» намерена самостоятельно проинформировать клиентов о необходимости проведения сервисных мероприятий.

Автовладельцы в свою очередь могут самостоятельно проверить, попало ли их транспортное средство под отзывную кампанию, список VIN-кодов автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

Напомним, в июле 2017 года под отзыв попали 1325 автомобилей марки Audi A3, его причиной стал дефект блока управления электронного контроля устойчивости. Этот дефект также устранялся путем замены ПО.

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