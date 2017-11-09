Uber и NASA планируют создать летающее такси

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Компания Uber намерена подключить NASA к своему проекту по созданию летающего такси. Об этом 8 ноября сообщает CNBC со ссылкой на директора отдела производства компании Джеффа Холдена.

«Такси UberAir будет выполнять гораздо больше рейсов в день, чем когда-либо выполняли такси. Для того, чтобы делать это безопасно и эффективно, потребуются фундаментальные изменения в технологиях управления воздушным пространством», — сказал Холден.

Предполагается, что NASA займётся разработкой транспортной сети для летающих автомобилей, которые будут вертикально взлетать и садиться, совершая полёты на малой высоте.

Ожидается, что первые тестовые запуски пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Uber договорилась с властями города Дубаи о запуске летающего такси в качестве нового вида транспорта.

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