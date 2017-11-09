Китай всерьез намерен запустить ракету «Чанчжэн» с плавучего космодрома

Пекин, , 06:05 — REGNUM Китай планирует в тестовом режиме запустить ракету «Чанчжэн» из Южно-Китайского моря в ближайшее время в целях коммерческого использования, сообщает 9 ноября газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на мнение экспертов.

Ракеты будут запущены с надводной платформы в качестве эксперимента и будут нести на себе спутники предоставления коммерческих услуг, отмечает представитель Китайской аэрокосмической корпорации CASTС в интервью изданию.

Тогда же впервые будет испытана ракета «Чжанчжэн-11», говорится в сообщении Китайской Академии ракетных технологий.

«Если ракета будет запущена с позиции как можно ближе к экватору, ее грузоподъемность будет выше при более низких затратах на запуск», — заявил конструктор ракетных систем CASTС Ху Хайфэн.

Китай построит платформу с использованием 10 тыс. тонных судов, что позволит ракетам нести на борту спутники весом до 500 кг и выводить их на орбиту с наклоном от нуля до 10 градусов.

Морская платформа также будет расположена вдали от густонаселенных районов, чтобы снизить риск несчастных случаев при запуске, отмечает эксперт в области аэрокосмической отрасли Син Цян.

Однако, запуски с моря представляют определенный вызов, отметил Ху. Требования к космическим запускам с моря значительно серьезней, чем с суши, что серьезно увеличивают риски и трудности.

Ракеты «Чанчжэн-6» и «Чанчжэн-11» являются основными, используемыми КНР в коммерческой сфере и использовались для более чем 60 пусков для внутренних и международных клиентов

Напомним, что Китай к настоящему моменту обладает четырьмя космодромами: Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу, Тайюань в северной провинции Шаньси, Сичан в юго-западной провинции Сычуань и Вэньчан в южной провинции Хайнань.

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