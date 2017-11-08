В КНР робот успешно сдал национальный экзамен по медицинскому делу

Пекин, , 15:23 — REGNUM Китайская технологическая компания iFlytek сообщила о прорыве в области технологий искусственного интеллекта (ИИ). Накануне стало известно, что робот, оснащенный ИИ, сдал национальный экзамен по медицине — специальное испытание для всех медицинских работников, необходимое для получения медицинской лицензии.

Робот был разработан силами специалистов компании iFlytek и сотрудников Университета Цинхуа. На разработку робота у специалистов ушло более 11 месяцев. В августе робот принял участие в национальном экзамене, результаты которого были опубликованы 7 ноября, пишет «Сина синьвэнь».

Машине удалось набрать 456 баллов при том, что минимальный результат, необходимый для получения лицензии врача, составляет 360 баллов. Благодаря внедрению технологии самообучения, робот способен дополнять полученные ранее знания и использовать их на практике.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новое медицинское программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте, было впервые представлено на семинаре, прошедшем в городе Хэнъян провинции Хунань в центральном Китае.

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