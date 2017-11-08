Новая система управления полетами над Москвой дала два сбоя

Москва, , 12:59 — REGNUM Новая система управления воздушным движениям «Синтез-АР4» уже дважды дала сбой за первые 17 дней работы. Об этом 8 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на письмо руководителя ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Игоря Моисеенко на имя замминистра транспорта РФ Валерия Окулова.

В письме указано, что 19 октября произошел отказ в работе «Синтез-АР4» на секторе УВД «Москва-подход 2» (зона прилета и вылета над Шереметьево). Еще один сбой, а именно нарушение работоспособности в части автоматической обработки сообщений плановой информации, произошел 24 октября.

Сбои подтвердил разработчик системы, концерн «Алмаз-Антей». Его представители уточнили, что первая неполадка была устранена средствами встроенного и автономного резервирования. При этом перерыва в информационном обеспечении не было. Во второй раз пришлось перезапустить некоторые серверы.

Причиной сбоя 19 октября назвали перегрузку автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера радиолокационного контроля, который произошел из-за некорректной настройки параметра глубины анализа истории трека.

Нарушение 24 октября произошло из-за поступления на АРМ диспетчера планирования входящего сообщения с нарушением формата.

«Нештатные ситуации, возникшие во Внуково 19 и 24 октября, никак не могли повлиять и не повлияли на безопасность полетов», — отметил заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

Система «Синтез-АР4» была введена в работу 9 октября. До этого с 1981 года в России использовали шведскую систему «Теркас», ресурс которой был исчерпан еще в 1996 году. В 2015—2016 годах было зафиксировано четыре полных отказа системы.

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