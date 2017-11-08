Китай готовится ввести в эксплуатацию городской автобус с автопилотом

Пекин, , 06:47 — REGNUM Новая модель беспилотных городских автобусов на электродвигателях сошла с производственной линии и завершила начальный этап фабричных испытаний в провинции Хубэй в центре Китая, сообщает 7 ноября газета «Жэньминь жибао».

Автобусы длиной 6,7 м были совместно разработаны хубэйским автопроизводителем Dongfeng Xiangyang Touring Car Co., Ltd и Пекинским технологическим институтом, сообщает Комиссия по информационным технологиям и экономике провинции Хубэй.

После успешных фабричных испытаний, первые два автобусы были отправлены в город Шэньжэнь провинции Гуандун, где они пройдут дорожные испытания. Ожидается, что автобусы будут введены в эксплуатацию уже в ноябре. Однако, где именно это произойдет, еще не сообщается.

Автобусы могут везти 25 пассажиров и двигаться с максимальной скоростью 40 км/ч. Они также могут работать как в режиме ручного управления, так и в режиме автопилота.

Автобусы также оснащены системой энергосбережения, а высокое качество сборки и запчастей обеспечивают их долговечность. Одного заряда достаточно на 150 км пути. Двигатель и ключевые элементы рассчитаны на 1,2 млн км без поломок.

Как сообщало, испытания первого китайского беспилотного автобуса были намечены на конец октября 2017 года.

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