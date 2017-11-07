Автодилеры обратились к Медведеву с просьбой увеличить объем господдержки

Москва, , 15:49 — REGNUM Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила премьер-министра Дмитрия Медведева продлить действие программ господдержки и увеличить её объем, об этом 7 ноября пишет «Коммерсант».

Издание пишет, что соответствующее письмо было направлено Дмитрию Медведеву 3 ноября 2017 года.

По мнению авторов обращения, программы господдержки оказали существенное влияние на восстановление автомобильного рынка России после спада, начавшегося в 2015 году.

По мнению президента РОАД Олега Мосеева, размер господдержки необходимо увеличить до 20 млрд рублей и тогда они дадут по настоящему большой эффект.

«Эти программы актуальны для текущей рыночной ситуации и будут способствовать развитию автоотрасли», — заявил глава РОАД.

Напомним, на данный момент в России действуют такие программы как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В октябре 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что они будут продлены на 2018 год.

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