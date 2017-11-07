Автодилеры обратились к Медведеву с просьбой увеличить объем господдержки

Москва, 7 ноября 2017, 15:49 — REGNUM Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила премьер-министра Дмитрия Медведева продлить действие программ господдержки и увеличить её объем, об этом 7 ноября пишет «Коммерсант».
Издание пишет, что соответствующее письмо было направлено Дмитрию Медведеву 3 ноября 2017 года.
По мнению авторов обращения, программы господдержки оказали существенное влияние на восстановление автомобильного рынка России после спада, начавшегося в 2015 году.
По мнению президента РОАД Олега Мосеева, размер господдержки необходимо увеличить до 20 млрд рублей и тогда они дадут по настоящему большой эффект.
«Эти программы актуальны для текущей рыночной ситуации и будут способствовать развитию автоотрасли», — заявил глава РОАД.
Напомним, на данный момент в России действуют такие программы как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В октябре 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что они будут продлены на 2018 год.
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