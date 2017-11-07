В Китае представили беспилотные городские электробусы

Пекин, , 15:31 — REGNUM Пекинский политехнический университет и китайский автопроизводитель «Дунфэн Санъян» представили публике первые серийные образцы беспилотных городских автобусов, работающих на электродвигателях.

В настоящее время электробусы проходят заводские испытания на закрытом полигоне, имитирующем городские улицы. Как ожидается, в случае успешного завершения испытаний автобусы будут доставлены в Шэньчжэнь для ввода в эксплуатацию, намеченную на конец ноября, пишет «Чжунго синьвэнь».

Подробные технические характеристики электробусов пока не раскрываются. Журналистам стало известно, что новые модели способны развивать скорость около 40 км/ч, дальность хода на одном заряде аккумулятора при этом составляет 150 км.

Вместимость электробусов составляет 25 человек. Уникальный вид транспорта способен работать как в беспилотном режиме, так и под управлением водителя.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре в столице КНР началось тестирование трех новых линий метрополитена, в том числе полностью автоматизированной ветки метро, которые свяжут западные пригороды Пекина со столичной транспортной сетью. Официальный ввод новых линий в эксплуатацию намечен на конец 2017 года.

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