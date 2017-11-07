Продажи Ford в России выросли на 33%

Москва, , 15:21 — REGNUM Компании Ford удалось в октябре 2017 года реализовать в России 4837 автомобилей, таким образом, компания показала рост продаж на 33% относительно аналогичного периода 2016 года, об этом 7 ноября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики сообщают, что в октябре 2017-го Fоrd удалось установить новый рекорд, подобные показатели компания не демонстрировала уже два года. Всего с января по октябрь 2017-го в России было продано 39 733 автомобиля (рост продаж — 15%).

Во внутреннем рейтинге продаж компании лидирует модель Focus, в октябре 2017 года было продано 1392 автомобиля (рост продаж — 32%), а за 10 месяцев с начала 2017 года эту машину решили выбрать 11 577 покупателей (рост — 22%).

Вторую строчку рейтинга занял кроссовер Ford Kuga, в октябре 2017-го было продано 1153 экземпляров этой модели, а с января по октябрь — 10 332 ед.

Эксперты также отмечают увеличение спроса на полноразмерный внедорожник Ford Explorer, в октябре 2017-го рост продаж модели составил 109%, было продано 238 экземпляров.

Напомним, в сентябре 2017 года СМИ сообщили, что компания Ford Sollers намерена вывести на российский рынок модель Focus, работающую на газомоторном топливе. Первые автомобили должны были поступить к дилерам уже в октябре 2017 года.

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