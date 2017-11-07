Lamborghini показала миру самовосстанавливающийся электрокар

Сант-Агата-Болоньезе, Италия, , 13:30 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Lamborghini показал миру электрический концепт-кар Terzo Millennio, согласно задумке конструкторов, кузов автомобиля сможет самостоятельно восстанавливаться после повреждений, об этом 7 ноября сообщило издание Motor.

Издание пишет, что автомобиль был разработан компанией совместно с Массачусетским технологическим институтом. Его название переводится как «Третье тысячелетие».

Машина будет представлять собой электрокар, источником питания которого будут являться суперконденсаторы, созданные благодаря инновационной технологии.

Согласно задумке конструкторов, конденсаторы будут одновременно являться частью кузова автомобиля. Силовая установка машины будет состоять из четырех электромоторов, каждый из которых будет передавать усилие на конкретное колесо.

Таким образом, кузов транспортного средства будет представлять собой блок аккумуляторов, также он сможет самостоятельно восстанавливать повреждения углеродного волокна.

Сообщается, что в первый год в рамках данного проекта Lamborghini и Массачусетский технологический институт будут разрабатывать карбоновый материал с нанотрубками. Затем инженеры намерены разработать технологию, благодаря которой этот материал будет способен хранить и отдавать энергию. На третьем этапе они намерены научиться делать из него различные детали.

Ранее сообщалось, что компания не намерена в ближайшем будущем отказываться от двигателей V10 и V12, она намерена использовать эти силовые установки как можно дольше.

Реджиани также добавил, что Lamborghini будет одним из последних автопроизводителей, который предложит своим покупателям автомобиль с функцией автономного вождения.

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