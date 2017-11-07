Скандал вокруг Nissan: Часть заводов в Японии возобновила свою работу

Токио, , 13:14 — REGNUM Компания Nissan Motor возобновила производство на своих заводах, которые производят автомобили для внутреннего рынка Японии, об этом 6 ноября сообщило агентство Reurters.

Сейчас возобновлено производство на заводах, расположенных в городах: Фукуока, Каганава и Тотиги. Также начали свою работу предприятия компании Nissan Shatai.

Как сообщают представители Nissan, завод, который принадлежит филиалу компании Kyoto Auto Works, на данный момент все еще не работает, поскольку ожидает решения профильного министерства.

Напомним, ранее Nissan объявил, что отзывает в Японии более 1,2 млн автомобилей из-за того что внутренняя проверка компании обнаружила — финальная проверка машин производилась работниками, не имеющими должной квалификации.

Выяснилось, что подобная практика существовала в течение десятилетий. Теперь компании приходится проводить многочисленные внутренние проверки и обучать персонал.

Издание пишет — не сразу стало очевидным, что компания будет привлечена к ответственности за эти нарушения. Министерство транспорта Японии требует, чтобы в актах финальной проверки автомобилей стояла подпись сертифицированных специалистов.

Стоит отметить, что это касается только тех автомобилей, которые выпускаются на внутренний рынок Японии.

Nissan приостановил производство на внутренних заводах 19 октября 2017 года. Позже представители компании сообщили, что из-за этого скандала продажи марки внутри страны в октябре 2017-го сократились наполовину.

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