Покупатели начали возвращать iPhone X обратно в магазины

Москва, , 12:43 — REGNUM Пользователи, купившие iPhone X, продажи которого начались 3 ноября, стали возвращать гаджеты обратно в магазины. Об этом сообщает портал AKKet.

По информации издания, большинство людей, вернувших мобильное устройство, считает его не настолько новым, чтобы отдавать за него крупную сумму денег.

Среди недостатков нового гаджета от Apple называются чёрный вырез в верхней части экрана, а также отсутствие возможности быстро смотреть заряд батареи в процентах.

Кроме того, OLED-матрица устройства лишь немногим лучше классического IPS-экрана в iPhone 6s.

Напомним, iPhone X был представлен на презентации Apple 12 сентября. Тогда во время мероприятия отказала функция распознавания лица Face ID. В России продажи начались 3 ноября.

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