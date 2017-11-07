Дизельгейт: в ФРГ на Volkswagen подали в суд более 15 тыс. человек

Брауншвейг, Германия, , 12:28 — REGNUM В Германии более чем 15 тыс. человек, объединившихся благодаря интернет-платформе myRight, подали иск в суд против концерну Volkswagen, об этом 6 ноября пишет Deutsche Welle.

Издание пишет, что их интересы представляет юридическая фирма из США Hausfeld, которая ранее уже успешно действовала против Volkswagen в суде.

Компанию обвиняют в том, что она слишком поздно выступила с публичным признанием того, что производила манипуляции с ПО автомобиля, снижая показатели вредных выбросов.

Иск был подан в земельный суд города Брауншвейг, истцы требуют от компании выплатить им € 357 млн. По их мнению, раз компенсации получили граждане США, то и граждане Германии вправе рассчитывать на них.

Напомним, ранее в суд Брауншвейга уже подавалось подобное заявление от платформы myRight. Однако тогда судья вынес решение в пользу Volkswagen.

По его мнению, несмотря на то, что компания производила махинации с ПО автомобилей, это не означает, что машины не имели разрешения передвигаться по дорогам Германии. Представители myRight сообщили, что будут обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

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