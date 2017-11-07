В Китае построят самый высокий планетарий в мире

Лхаса, Китай, , 12:13 — REGNUM В Китае в 2018 году начнут строить самый высокий планетарий в мире. Об этом сообщает CCTV.

Планетарий будет построен в столице Тибета Лхасе. В настоящее время ведутся работы над дизайном будущего сооружения.

Предполагается, что планетарий будет объединён с уже существующими музеем естественных наук и музеем технологий, а также выставочным центром. В результате будет создан некоммерческий музейный комплекс.

Когда здание будет готово, в нём разместят оптический телескоп диаметром в один метр. О сроках строительства не сообщается.

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