В США отложен запуск метеорологического зонда из-за технических проблем

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM В США отложили запуск метеорологического зонда, предназначенного для Национального управления океанических и атмосферных исследований. Об этом сообщается на сайте компании-оператора United Launch Alliance.

Старт отложен из-за проблем с батареей электропитания на ракете Delta II, которая должна вывести зонд на орбиту.

Запуск был запланирован на 10 ноября с космодрома Вандерберг в Калифорнии. Однако из-за технических проблем старт состоится не раньше 14 ноября.

Ракета должна вывести на орбиту спутник Joint Polar Satellite System-1 (JPSS-1), который станет первым из четырёх аппаратов, предназначенных для метеорологических наблюдений.

Предполагается, что зонды помогут повысить точность прогнозов погоды с трёх до семи дней.

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