Лондон, , 08:40 — REGNUM Составлен рейтинг самых популярных в мире автомобилей в различных странах мира, исследование проводили эксперты британской компании Park Indigo, которое специализируется на распределении парковочного пространства, список опубликовал 6 ноября журнал «За рулем».

Самым востребованным автомобилем стала модель Hilux от Toyota. Этот пикап пользуется популярностью в 25 странах, в число которых входят: Аргентина, Австралия, Гондурас, Оман и Южная Африка.

Вторую строчку рейтинга занял Volkswagen Golf, автомобиль выбирают жители таких стран как Бельгия, Великобритания, Германия и Норвегия.

Третье место досталось Toyota Land Сruiser, этот внедорожник востребован в семи странах, в том числе — в Катаре и Папуа-Новой Гвинее.

В США лидером стала модель F-150 от Ford, этот большой внедорожник не теряет популярность уже на протяжении более 40 лет, за это время компании удалось выпустить 13 поколений машин серии F.

Издание напоминает, что в 2016 году в мире было продано 88,1 млн автомобилей. Итоги 2016 года показали, что в нашей стране самой большой популярностью пользуется Hyundai Solaris.