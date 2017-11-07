Китай готовится запустить космический аппарат «Юаньчжэн-1S» уже в 2018 году

Пекин, , 03:23 — REGNUM Новейшая китайская ракета-носителей «Чанчжэн 2С» выведет на орбиту новый космический аппарат уже в 2018 году, сообщает 6 ноября газета Global Times.

По словам китайских экспертов, космический аппарат «Юаньчжэн-1S» способен выводить различные типы спутников на орбиту. Работы по его разработке должны быть завершены уже в марте 2018 года.

«Юаньчжэн-1S» является упрощенной коммерческой версией «Юаньчжэн-1» и может использоваться для короким миссий на средней и низкой орбите Земли», — заявил исследователь Пекинского института систем космического инжиниринга Ван Минчжэ.

«Юаньчжэн-1S», прозванный «комическим маршрутным автобусом», может быть запущен на орбиту Земли в рамках программы «Чанчжэн-7», отмечает начальник программы Ван Сяоцзюнь.

Китай разработал три верхние ступени для ракет-носителей — «Юаньчжэн-1», «Юаньчжэн-1А» и «Юаньчжэн-2».

"Верхние ступени способны отправлять спутники на орбиту, в особенности, если речь идет о низких и средних орбитах. Это независимые модули, которые могут быть установлены на различные типы ракет», — заявил военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете.

Усовершенствованный «Юаньчжэн-1А» является более мощным вариантом «Юаньчжэн-1». В частности, время полета увеличено с 6,5 часов до 48 часов. «Юаньчжэн-2» обладает двумя двигателями и имеет еще большие возможности для отправки орбитальных грузов.

Напомним, что Китай занимается активным освоением космоса и развитием своей космической программы и технологий. Так, навигационная система Поднебесной «Бэйдоу» уже в ближайшем будущем планирует выйти на международный уровень, предоставляя на коммерческой основе услуги спутниковой навигации всем желающим по всему миру.

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