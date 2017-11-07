Первая климатическая лаборатория КНР вскоре испытает самолет C919

Пекин, , 02:29 — REGNUM Первая китайская лаборатория всеобъемлющих климатических испытанийбудет запущена в эксплуатацию уже в 2018 году, заявлено на шанхайском форуме развития авиационных технологий, сообщает газета «Жэньминь жибао».

С момент введения лабораторий в эксплуатацию, климатические испытания самолетов в Китае больше не будут ограничены аэропортами с конкретными климатическими условиями, а большинство испытаний можно будет устроить непосредственно в лаборатории.

Первый разработанный и сконструированный в Китае пассажирский реактивный самолет C919 будет испытан в климатической лаборатории.

Китайский исследовательский институт авиационной промышленности (AIASRI) занимался созданием лаборатории в провинции Шэньси на северо-западе страны в течение трех лет. Общая ее площадь достигает 13 тыс. кв. метров.

Она способна симулировать различные экстремальные погодные условия посредством охлаждения и подогрева воздуха, обеспечивая условия конкретного времени года, погоды и высоты.

«Самолет будет испытан по целому ряду погодных условий», — заявил главный исследователь AIASRI Ян Хай. Самолет будет помещен на 48 часов в лабораторию, где температуры будут понижены до минус 50 градусов Цельсия с целью проверить его работоспособность в экстремальных условиях.

По словам Яна, многие самолеты уже ожидают предстоящие испытания в лаборатории, включая C919. Проверка изношенности воздушного судна будет проведено спустя два года после его первого полета.

Напомним, что первый китайский узкофюзеляжный пассажирский реактивный самолет Comac C919 рассчитан на 190 посадочных мест. Свой первый полет самолёт совершил в начале мая 2017 года. Поставки первых коммерческих экземпляров намечены на 2019 год.

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