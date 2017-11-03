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ФАС проверит цены на новые iPhone X

Техника

Старт продаж iPhone X в России произошел 3 ноября

Москва, 3 ноября 2017, 22:07 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации детально проверит ценообразование на новый смартфон от американской технологической компании Apple под названием iPhone X в связи с многочисленными жалобами российских граждан на одинаковые цены практически у всех российских реселлеров. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба ФАС.

Речь идёт о смартфонах iPhone X, который компания Apple представила 12 сентября этого года в рамках нового поколения своей продукции. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и «серый космос». Устройство оснащено процессором А11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.

Продажи этого мобильного устройства стартовали в России сегодня. При этом, минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тыс. рублей, на 256 Гб — 91,99 тыс. рублей.

В ФАС уже поступили жалобы на одинаковые цены на iPhone X. Надзорное ведомство намерено провести проверку ценообразования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФАС также собирается проверить ценообразование на iPhone 8 из-за поступивших жалоб покупателей. iPhone 8 и iPhone 8 Plus стали доступны в России с 29 сентября.

Цены на iPhone 8 в официальном интернет-магазине Apple начинаются с 56,99 тыс. рублей, iPhone 8 Plus — с 64,99 тыс. рублей.

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