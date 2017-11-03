«Антонов» продолжит техобслуживание самолета «Руслан» компании «Волга-Днепр

Киев, , 17:41 — REGNUM Украинское государственное предприятие «Антонов» будет выполнять свои обязательства в сфере технического состояния самолета Ан-124−100 «Руслан», принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр», сообщается 3 ноября на официальном сайте компании «Антонов».

Таким образом украинская авиастроительная компания подтвердила сообщения СМИ о возобновлении двусторонних переговоров.

«В соответствии с письмом-разъяснением Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124−100 авиакомпании «Волга-Днепр», которая не входит в перечень компаний, к которым, согласно решению СНБО Украины, применяются санкции», — указано в сообщении украинской компании.

При этом в пресс-службе Минпромторга России заявили, что не имеют информации о восстановлении сотрудничества авиакомпании «Волга-Днепр» и украинского ГП «Антонов» по вопросу поддержания технического состояния крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-124−100 «Руслан».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года по указанию правительства Украины ГП «Антонов» прекратило участие в совместном украинско-российского проекте «ОАК-Антонов», что привело к серьёзным затруднениям в сфере техобслуживания самолета Ан-124−100 «Руслан», эксплуатируемого российской компанией «Волга-Днепр».

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