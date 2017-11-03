Новый самолёт МС-21 поднялся на высоту 12 км во время испытаний в Жуковском

Жуковский, Московская область, , 17:23 — REGNUM В подмосковном Жуковском на аэродроме Лётно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова совершил полет опытный пассажирский среднемагистральный самолёт МС-21−300. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба корпорации-разработчика лайнера «Иркут».

Сообщается, что полёт состоялся 2 ноября. Целью полета было определить характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч до 12 тысяч метров. Длительность полета составила более трех часов, и в ходе испытаний все системы самолета работали в штатном режиме.

Как сообщалоИА REGNUM, ближнемагистральный самолет МС-21 впервые поднялся в воздух 28 мая, второй полет состоялся в июне. В обоих полетах системы воздушного судна отработали штатно.

Самолет МС-21 создан корпорацией «Иркут» и относится к классу узкофюзеляжных ближне/среднемагистральных самолетов. Он способен преодолеть до 6 тыс. км и взять на борт до 211 пассажиров.

Стоит отметить, что главным предполагаемым конкурентом МС-21 является китайский ближнемагистральный лайнер COMAC C919, тестовый полет которого состоялся 5 мая 2017 года. Кроме того, российский самолет будет претендовать на нишу, занимаемую Boeing-737 MAX и Airbus A320neo.

Выпуск первых серийных МС-21 намечен на 2018 год. В июле на авиасалоне в Жуковском российская компания Red Wings Airlines заключила контракт на поставку 16 самолетов МС-21−300.