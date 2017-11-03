Порошенко: Украинская артиллерия полностью отвечает требованиям НАТО

Киев, , 15:45 — REGNUM Широкий спектр нового вооружения получили ВСУ в 2017 году, заявил 3 ноября президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии, сообщает УНН.

По его словам, в 2018 году украинская армия обзавелась 600 единицами образцов ракетно-артиллерийского вооружения, более чем 250 единицами приборов ночного видения, а также переносным ракетным комплексом «Корсар» и беспилотными авиационными комплексами «Фурия» и «Fly Eye».

Читайте также: Порошенко пожалел, что не может разбомбить самолетами Донбасс

Помимо этого солдаты ВСУ получили от иностранных партнеров специальные военные ноутбуки и другие информационные системы. Порошенко подчеркнул, что ВСУ практически перешли к «принципу, которые доминирует» в НАТО — точности.

«Сегодня украинская артиллерия полностью отвечает этим требованиям», — сказал Порошенко.

Читайте также: Украинская армия сегодня: разложение и анархия

Напомним, одной из приоритетных целью для Украины является вступление в Североатлантический Альянс, что закреплено на законодательном уровне. Для этого министерство обороны Украины и структура ВСУ регулярно реформируются, приближаясь к стандартам НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада ищет новые возможности для оказания помощи ВСУ