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Китайские фотошпионы выложили в сеть снимки засекреченного Сhery Cowin X7

Техника

Официальная презентация новинки намечена на начало 2018 года

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Китайские фотошпионы выложили в сеть снимки засекреченного Сhery Cowin X7
Иллюстрация: Carnewschina.com
Сhery Cowin X7

Пекин, 3 ноября 2017, 14:49 — REGNUM  Засекреченный кроссовер Сhery Cowin X7 был замечен во время дорожных испытаний в Китае. Вместительный семиместный кроссовер будет официально представлен публике в начале 2018 года, старт продаж новинки намечен на март.

Новый Сhery Cowin X7 построен на базе популярного в КНР Chery Tiggo 7. В продажу новинка поступит с единственной версией двигателя — 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 190 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

В зависимости от комплектации Сhery Cowin X7 будет оснащен 5-ступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой переключения передач. Главной отличительной чертой новинки станет огромный 12-дюймовый сенсорный дисплей, с помощью которого будет осуществляться управление системой мультимедиа и бортовым компьютером.

Официальная стоимость Сhery Cowin X7 пока неизвестна, однако, как утверждают эксперты, в базовой комплектации автомобиль обойдется покупателю не менее чем в 120 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, японский автоконцерн Mazda представил обновленную модель седана Mazda 6 для китайского рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае стартовали продажи обновленной Mazda 6 2018 модельного года

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Автопром

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