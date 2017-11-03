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«КАМАЗ» начнет собирать грузовики в Убекистане

Техника

Автопроизводитель подписал соответствующее соглашение с узбекской компанией

Ташкент, 3 ноября 2017, 14:45 — REGNUM  «КАМАЗ» и «Узавтосаноат» откроют в Узбекистане завод по сборке автомобилей, соответствующие документы были подписаны руководителями компаний, об этом 3 ноября сообщила газета «Новости Узбекистана».

Издание пишет, что соглашение было подписано в присутствии премьер-министров России и Узбекистана — Дмитрия Медведева и Абдуллы Арипова.

На начальном этапе грузовые машины будут собираться в Узбекистане на предприятии UzAutoTrailer. Впоследствии компании намерены открыть совместное предприятие.

Уже до конца 2017 года «КАМАЗ» намерен поставить в Узбекистан 100 сборочных комплектов автомобилей.

Продаваться машины будут как на внутреннем авторынке страны, так и на внешних рынках, заниматься реализацией будет совместная компания.

Напомним, в октябре 2017 года министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев заявил, что в ближайшие два года объем товарооборота между Россией и его страной вырастет до $ 8−10 млрд. Это заявление чиновник сделал на узбекско-российском бизнес-форуме, который проходил в Ташкенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Узбекистан планируют довести товарооборот до $8-10 млрд

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