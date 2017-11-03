Продажи «АвтоВАЗа» в России в октябре выросли на 22,9%

Самара, , 14:05 — REGNUM В октябре 2017 года «АвтоВАЗу» удалось реализовать 28 тыс. 638 автомобилей LADA, компания показала рост продаж на 22,9% относительно аналогичного периода 2016 года, об этом 3 ноября сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Лидером во внутреннем рейтинге продаж компании является модель LADA Granta, с января по октябрь 2017 года продано 75 тыс. 910 автомобилей (рост продаж — 7,8%).

Вторую строчку в списке заняла модель Vesta, за 10 месяцев 2017 года этот автомобиль решили прибобрести 61 тыс. 270 российских покупателей. Пресс-служба отмечает, что это на 44,2% больше, чем в 2016 году.

При этом самые большие темпы роста продаж в октябре 2017 года демонстрирует модель XRAY, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи кроссовера увеличились на 62,4% (я января по октябрь 2017-го продажи выросли на 78,9%).

Что касается сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили), то с января по октябрь 2017-го «АвтоВАЗУ» удалось продать 7 тыс. 711 транспортных средств этого типа. Лидер продаж модель Largus. Рост продаж относительно аналогичного периода 2016 года — 17%.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что дилеры «АвтоВАЗа» столкнулись с нехваткой автомобилей LADA Vesta SW и SW cross, они продали все имеющиеся на складах машины. Продавцы отметили — несмотря на то, что цена автомобилей достаточно высока, на данном этапе спрос превысил предложение.

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