BMW, Daimler, Ford и VW хотят вместе строить в ЕС сеть зарядных станций

Берлин, , 13:38 — REGNUM Концерны BMW, Daimler AG, Ford и Volkswagen решили объединиться и создать совместное предприятие, целью которого будет создание сети зарядных станций для электрокаров в ЕС, об этом 3 ноября сообщило издание Motor.

Сообщается, что компания получит название IONITY, в планы автопроизводителей входит открыть на территории Евросоюза около 400 зарядных комплексов. Их мощность будет на уровне 350 кВт.

В Германии, Австрии и Норвегии уже до конца 2017 года будет открыто 20 таких станций, в 2018 их количество будет доведено до 120.

Комплексы будут способны заряжать аккумуляторы сразу нескольких автомобилей, компания планирует размещать их на основных трассах ЕС, среднее расстояние между станциями будет составлять около 120 км.

Все автопроизводители участвуют в совместном предприятии на равных условиях, их доли в новой кампании также равны. Отмечается, что к участию в проекте приглашаются и другие компании.

Напомним, в октябре 2017 года СМИ сообщили, что правительство РФ намерено поддержать индустрию электромобилей. В качестве мер поддержки могут выступать программы льготного кредитования и лизинга, также возможно введение квот на закупку электротранспорта госкомпаниями.

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