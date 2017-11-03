Глава Tesla потерял около $ 1,7 млрд своего состояния

Пало-Альто, США, , 12:24 — REGNUM Глава компании Tesla Илон Маск только за один день потерял около $ 800 млн своего состояния, причиной падения стало обнародование квартального отчета компании, об этом 2 ноября сообщил журнал Forbes.

Руководство Tesla выложило отчет 1 ноября 2017 года, несмотря на то, что показатели дохода были несколько выше, чем прогнозировали аналитики, уже к 11:15 2 ноября (по североамериканскому восточному времени) стоимость акций компании упала на 7%.

На текущий момент стоимость ценных бумаг Tesla упала ниже $ 300, издание отмечает, что это самый плохой показатель стоимости акций предприятия Маска с мая 2017 года.

В настоящее время, согласно рейтингу Forbes, состояние Илона Маска оценивается в $ 19,1 млрд. Также глава Tesla опустился на 23 позицию рейтинга самых богатых людей США.

Таким образом, состояние Маска уменьшилось на $ 1,7 млрд. При этом издание отмечает, что лишь половина состояния маска привязана к акциям Tesla. Остальная часть его денег вложена в проект SpaseX, который в июле 2017 года принес $ 350 млн (при общей стоимости около 21 млрд).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Tesla открыла в Китае самый большой в мире комплекс зарядных станций, который состоит из 50 систем Supercharger. Он позволяет одновременно заряжаться 100 электрокарам.

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