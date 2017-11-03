Сбои в работе WhatsApp наблюдаются по всему миру

Москва, , 12:11 — REGNUM Популярный мессенджер WhatsApp работает со сбоями во всем мире. Только за последний час мониторинг сбоев Downdetector показал более 500 отчетов, в которых пользователи жаловались на то, что приложение не подключается к сети или в нем не отправляются сообщения.

Наибольшее количество сбоев 3 ноября зафиксировано в странах Западной Европы, Малайзии в России (в Москве). Данные о сбоях также приходят из ЮАР, стран Северной и Южной Америки.

«На протяжении 20−30 минут: не отправляет и не принимает сообщения, не показывает когда контакт последний раз был в сети, т. е. очевидно не подключается к серверу», — описал проблему один из пользователей мессенджера.

О причинах сбоя пока ничего не известно. Официальные источники с мониторингом статуса к настоящему моменту не сообщали о состоянии мессенджера.

Ранее стало известно, что WhatsApp запустил функцию обмена геоданными. С помощью новой функции можно отправлять данные о своём местоположении в онлайн-режиме.

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