В ГИБДД опровергли данные об ограничении движения из-за продаж iPhone X

Москва, , 11:24 — REGNUM Ограничения движения транспорта у магазина магазина re: Store в Москве в связи со стартом продаж iPhone X не вводились, сообщила 3 ноября пресс-служба ГИБДД по Москве. Сейчас на Тверской улице рядом с магазином re: Store стоят два эвакуатора и патрульная машина с целью соблюдения безопасности на дорогах.

«Другим автомобилям приходится их объезжать. Конусов (ограничивающих движение — прим. ИА REGNUM ) никаких нет», — цитирует РБК ведомство.

Таким образом, в ГИБДД прокомментировали появившиеся в СМИ предположения, что пробки могли возникнуть в результате ограничения движения.

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Как ранее сообщило ИА REGNUM, старт продаж iPhone X в России был объявлен 3 ноября в 08:00 мск, однако поклонники «яблочной продукции» начали выстраиваться в очередь за несколько дней, дежурив у магазина посменно. Чтобы люди не пострадали от холода, «Мосгортранс» выделил автобус, в котором желающие приобрести новый iPhone грелись поочередно.

Некоторые предприимчивые граждане продавали свои места в очереди. Так, обладатель первого места готов был продать его за 300 тыс. рублей. Цена за 36-е место продавалась за 15 тыс. рублей.

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