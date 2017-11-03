В Москве заработает новый оператор каршеринга

Москва, , 09:44 — REGNUM Новый оператор каршеринга Carlion начнет работать в Москве с 20 ноября, сообщается на официальном сайте сервиса.

«15 ноября — запуск iOS приложения, 20 ноября — запуск сервиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что забронировать автомобиль можно будет бесплатно, стоимость аренды составит восемь рублей в минуту и два рубля — в режиме ожидания. Суточная аренда машины составит 1890 руб.

В каждом автомобиле находится встроенный навигатор с отображением актуальных данных о трафике, в том числе информация о загруженности дорог. В системе также сохраняется история маршрутов пользователя.

Сервис будет предоставлять автомобили Hyundai Solaris с автоматической коробкой передач, оборудованные подушками безопасности.

Напомним, каршеринг — система поминутной аренды автомобилей. После того, как клиент зарегистрировался у оператора, он находит ближайшую машину с помощью приложения на смартфоне, совершает поездку, паркует автомобиль и заканчивает аренду.

Система каршеринга начала работать в Москве в сентябре 2015 года. Сегодня в столице работают операторы «Делимобиль», AnyTime, BelkaCar, Carenda, YouDrive, EasyRide и Car5. Арендовать автомобиль могут жители страше 21 года и с водительским стаже не менее двух лет.

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