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Эрдоган хочет приобрести турецкий автомобиль в 2021 году

Техника

Президент Турции рассказал о планах страны в области автомобилестроения

Эрдоган хочет приобрести турецкий автомобиль в 2021 году
Иллюстрация: Pixabay.com
Турецкий флаг

Анкара, 3 ноября 2017, 09:43 — REGNUM  Турция собирается выпустить отечественный серийный автомобиль в 2021 году, и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первым купит эту машину, об этом 2 ноября сообщили «Известия».

Как пояснил глава страны, он ожидает, что уже к 2019 году сообщество местных автопроизводителей покажет стране и миру первый прототип, а на рынок машина выйдет в 2021 году.

Президент Турции рассказал, что в разработке и создании турецкого автомобиля будут участвовать такие компании, как BMC, Anadolu Group, Kiraca Holding, Zorlu. К ним также присоединиться крупнейший оператор сотовой связи в Турции Turkcell.

Турецкий лидер также заявил, что он не потерпит «ни малейшей задержки в проекте», который является одним из приоритетных в плане развития страны, составленном до 2023 года.

Напомним, легковые автомобили выпускались в Турции и раньше, но эти серийные проекты не были успешными. В их число входят машины таких марок, как Devrim и Anadol.

Между тем в стране работают такие производители, как Karsan (лицензионная сборка микроавтобусов Peugeot, Hyundai, Citroёn и Renault), Etox (суперкары), Diardi (кит-кары), TEMSA (автобусы) и BMC (грузовой транспорт).

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Автопром
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