В России начались продажи iPhone X

Москва, , 08:37 — REGNUM В России начались продажи нового смартфона от Apple — iPhone X. Минимальная стоимость гаджета составляет 79 990 рублей.

Спрос на iPhone X значительно выше, чем на предыдущую модель — iPhone 8. В Москве очередь за смартфонами выстроилась за три дня до старта продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередь перед магазином Apple составила около 500 человек. При этом места в очереди продавались. Так, обладатель первого места предлагал купить его за 300 тыс. рублей.

Напомним, iPhone Х был представлен на официальной презентации Apple 12 сентября. В ходе мероприятия функция распознавания лица Face ID не сработала.

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