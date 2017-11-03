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В России начались продажи iPhone X

Техника

Минимальная стоимость гаджета составляет 79 990 рублей

В России начались продажи iPhone X
Иероним Босх. Сад земных наслаждений (фрагмент) Потребление

Москва, 3 ноября 2017, 08:37 — REGNUM  В России начались продажи нового смартфона от Apple — iPhone X. Минимальная стоимость гаджета составляет 79 990 рублей.

Спрос на iPhone X значительно выше, чем на предыдущую модель — iPhone 8. В Москве очередь за смартфонами выстроилась за три дня до старта продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередь перед магазином Apple составила около 500 человек. При этом места в очереди продавались. Так, обладатель первого места предлагал купить его за 300 тыс. рублей.

Напомним, iPhone Х был представлен на официальной презентации Apple 12 сентября. В ходе мероприятия функция распознавания лица Face ID не сработала.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мосгортранс» выделил автобус для обогрева мёрзнущих в очереди за iPhone Х

Читайте развитие сюжета: Первое место в очереди за iPhone X в Москве продают за 300 тысяч рублей

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