Пятница, 3 Ноября 2017 года
09:20:29 МСК

В России на 11% выросли продажи автомобилей класса люкс

Техника

За 9 месяцев 2017 года продано 1065 таких машин

Москва, 3 ноября 2017, 08:41 — REGNUM  С января по сентябрь 2017 года в России было продано 1065 автомобилей класса люкс, таким образом, объем данного сегмента российского рынка вырос на 11% относительно показателей 2016 года, об этом 2 ноября сообщило агентство «Автостат».

Как сообщают эксперты, около 40% всех продаж приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, за обозначенный период было продано 463 этих автомобиля. При этом отмечается, что это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

На втором месте по популярности находятся люксовые авто от Maserati, с января по сентябрь 2017 года в России было реализовано 310 автомобилей этой марки (продажи увеличились в 8,6 раз).

На третьей строчке люксового рейтинга разместилась компания Bentley, которой за обозначенный период удалось продать в нашей стране 159 машин (падение продаж — 33%).

Четвертое место досталось Rolls-Royce (66 ед.; падение продаж — 29%), пятое — Lamborghini (29 ед.; рост — 21%). Шестое и седьмое место заняли Ferrari (22 ед.; падение продаж — 29%) и Aston Martin (16 ед.; продажи компании увеличились в 4 раза).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в августе 2017-го продажи люксовых авто в России выросли на 32%. За этот период было продано 119 машин, в их число вошли 49 экземпляров модели Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые популярные в России автомобили класса люкс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить