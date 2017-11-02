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В Китае испытали подлодку с двигателем на новых физических принципах

Техника

Отсутствие в силовой установке движущихся деталей обеспечивает чрезвычайную малошумность субмарины

Пекин, 2 ноября 2017, 23:35 — REGNUM  Китайский военно-морской флот осуществил первое испытание подводной лодки с двигателем принципиально нового типа, сообщает 2 ноября портал popmech.ru.

По информации ресурса, субмарина передвигается в воде за счет сильных магнитных полей, толкающих её вперед. Этот эффект создается магнитогидродинамической силовой установкой, использующей сверхпроводящие магниты.

Это позволяет обойтись без применения в конструкции силовой установки каких-либо движущихся деталей, что делает подлодку с таким двигателем чрезвычайно малозаметной.

Ранее такую технологию пытались применить в Японии, испытав в 1992 году на корабле Yamato-1, который смог развить максимальную скорость всего в восемь узлов. При этом конструкторам так и не удалось приспособить подобные двигатели к применению на подводных лодках.

Стоит отметить, что никаких подробных результатов испытаний субмарины в Китае не опубликовано. Сообщается лишь то, что подлодка смогла развить заданную скорость.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года китайские ученые заявили о том, что им удалось создать рабочий образец двигателя EmDrive, который нарушает все известные законы физики

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Военно-морской флот

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