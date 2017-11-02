Сведения об атаке вируса BadRabbit переданы в Интерпол

Москва, , 15:37 — REGNUM Компания Group-IB передала Интерполу сведения о вирусе BadRabbit. Об этом 2 ноября сообщается на сайте компании, занимающейся расследованиями киберпреступлений.

«Эти данные были переданы специальному подразделению международной полиции, курирующему расследования киберпреступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация, предоставленная компанией, поможет вычислить конкретных лиц, причастных к атаке вируса-шифровальщика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Group-IB выяснили, что атаку вируса BadRabbit организовала та же группа хакеров, которая до этого запустила вирус NotPetya.

Напомним, масштабная атака вируса-шифровальщика BadRabbit произошла 24 октября. Она затронула ряд федеральных российских СМИ и финансовых организаций. Всего атаки совершены в почти 200 странах мира.

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