Крупнейший гражданский беспилотник КНР доставил первую партию груза

Пекин, , 13:59 — REGNUM Крупнейший китайский беспилотный летательный аппарат AT200 доставил первый груз заказчикам в провинции Шаньси. Беспилотник, испытания которого завершились в конце октября, справился с поставленными задачами, приземлившись на взлетно-посадочную полосу длиной 200 метров в полностью автоматическом режиме.

Аппарат AT200 построен на базе одномоторного самолета P750XL. Благодаря интеграции стандартных систем управления самолетом и новейших компьютерных технологий AT200 способен доставлять 1500 кг полезного груза на расстояния до 2,2 тыс. км, пишет «Наньцзао жибао».

Самолет способен подниматься на высоту до 6,1 тыс. метров, максимальная скорость при этом составляет 313 км/ч. Как ожидается, в начале 2018 года AT200 поступит в массовое производство. Беспилотный аппарат может быть использован для доставки грузов в удаленные регионы КНР, в частности на многочисленные острова в акватории Южно-Китайского моря и населенные пункты в Синьцзяне и Тибете.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, дрон AT200, являющийся совместной разработкой нескольких исследовательских институтов и компаний, успешно совершил свой первый 26-минутный полет 27 октября.

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