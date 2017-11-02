Военный эксперт: строительство 6 китайских АПЛ– неправдоподобные слухи

Пекин, , 13:00 — REGNUM Сразу несколько военных экспертов прокомментировали публикации ряда индийских СМИ, заявивших о строительстве в КНР шести атомных подводных лодок Type 096. По мнению китайских специалистов, данная информация является «медийной спекуляцией» индийских изданий.

В материалах индийских СМИ отмечается, что спутники сфотографировали верфи в Хулудао провинция Ляонин, где, предположительно ведется строительство шести самых современных китайских АПЛ, пишет «Жэньминь жибао».

В своем интервью для китайского телеканала CCTV эксперт Инь Чжо отметил, что данные заявления являются «спекуляцией непрофессионалов».

«В обычной практике страны строят не более двух АПЛ одновременно, так как этот процесс требует огромного количества денег, кроме того следует помнить, что построенные одновременно корабли выводятся из состава флота также в одно и то же время, что критично для обороноспособности страны», — сообщил Инь Чжо.

Другой военный эксперт Цао Вэйдун отметил, что подобные заявления «отражают любопытство внешнего мира по вопросу технических достижений КНР в области военно-промышленного комплекса».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, крупнейшее судостроительное предприятие Китая China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) опубликовало заявление, согласно которому в состав ВМС НОАК вошла новейшая атомная подводная лодка, способная нести межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

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