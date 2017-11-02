Самара, , 12:59 — REGNUM Учёные из Самары представили проект космического аппарата «АИСТ-3». Об этом 2 ноября сообщается на сайте Самарского национального исследовательского университета имени академика Королёва.

«Молодые ученые Самарского университета завершили предэскизное проектирование оптико-электронного МКА «АИСТ-3». Он должен стать продолжением серии малых космических аппаратов семейства «АИСТ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным назначением космического аппарата станет дистанционное зондирование Земли, которое будет осуществляться при помощи современного оптико-электронного комплекса «Скворец». Этот комплекс должен обеспечить разрешение снимков 1,2 и 1,3 метра в оптическом диапазоне с полосой захвата 8−10 километров.

Проект спутника был представлен на проходящем в Самаре международном практикуме ООН. Масса аппарата составила 170 килограммов.

Также отмечается, что срок работы аппарата превысит четыре с половиной года, тогда как ранее подобные спутники были рассчитаны на работу в космосе в течение трёх лет.

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