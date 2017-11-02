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В Китае стартовали продажи обновленной Mazda 6 2018 модельного года

Техника

Стоимость новинки в базовой комплектации составила 175,8 тыс. юаней

В Китае стартовали продажи обновленной Mazda 6 2018 модельного года
Иллюстрация: Newcarsreleasedates.com
Mazda 6. 2018

Пекин, 2 ноября 2017, 10:00 — REGNUM  Японский автоконцерн Mazda представил обновленную модель седана Mazda 6 для китайского рынка. Дизайн экстерьера и интерьера новинки не изменился по сравнению с предыдущим поколением, однако новинка получила ряд новых опций, кроме того был расширен ряд комплектаций автомобиля.

Линейка двигателей Mazda 6 представлена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 158 л.с. и 2,5-литровым турбированным мотором мощность которого составила 192 л.с. В зависимости от комплектации обновленная Mazda 6 будет оснащена 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-ступчатым «автоматом», пишет «Тайпин цичэ».

Стоимость новинки в базовой комплектации составила 175,8 тыс. юаней. За Mazda 6 в самой полной комплектации китайскому покупателю придется заплатить не менее 237,8 млн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский производитель автомобилей Landwind накануне представил обновленную версию популярного в КНР городского кроссовера Landwind Х7, известного во всем мире как «клон» английского Range Rover Evoque.

Читайте ранее в этом сюжете: Landwind представил рестайлинговую версию кроссовера Х7

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Автопром

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