В КНР успешно завершились испытания модернизированного электросамолета

Шэньян, Китай, , 08:48 — REGNUM В китайской провинции Ляонин успешно завершились испытания модернизированной версии первого в мире самолета, работающего на электричестве. Двухместный самолет RX1E-A является доработанной версией летательного аппарата RX1E, впервые представленного в марте 2016 года.

Испытания самолета прошли на территории международного аэропорта Цайху, расположенного вблизи столицы провинции Ляонин г. Шэньян. За штурвалом самолета находился один из разработчиков RX1E-А, пишет «Синьхуа».

Уникальный самолет был разработан специалистами из Шэньянского аэрокосмического университета. Менее чем за год конструкторам удалось модернизировать аккумуляторную установку самолета, благодаря чему длительность полета на одном заряде аккумулятора возросла с 45 до 120 минут.

Время для полной зарядки аккумуляторов не изменилось и составило 1,5 часа. Двухместный RX1E-А способен развить скорость до 120 км/ч. Максимальная высота полета не превышает 4 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по задумке создателей самолета, RX1E-А может использоваться для подготовки летного состава, аэросъемки и экскурсий. В 2015 г. самолет получил государственный сертификат летной годности. В ближайшее время RX1E поступит в открытую продажу.

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