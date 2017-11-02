Поисковые системы удаляют ссылки на заблокированные сайты

Москва, , 08:45 — REGNUM Поисковые системы «Яндекс» и Google начали удалять ссылки на ресурсы, заблокированные в России. Об этом 1 ноября сообщает «Коммерсантъ».

В частности, из поиска удалены ссылки на такие сайты, как rutracker.org, nnm-club.me и grani.ru. На эти сайты можно зайти только из-за границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в России вступил в силу закон, запрещающий обход блокировок запрещенных сайтов с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов.

При этом для реализации закона создана федеральная государственная информационная система, которая содержит список запрещённых ресурсов. К ней должны будут подключиться поисковики и провайдеры.

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