Китай успешно испытал современнейшую буровую платформу А5000

Далянь, Китай, , 04:16 — REGNUM Разработанная в Китае буровая платформа, А5000 закончила глубоководные испытания, сделав Поднебесную еще на один шаг ближе к производству высококлассного бурильного оборудования, сообщает 1 ноября газета «Жэньминь жибао».

Буровая платформа произведена компанией Dalian Shipbuilding Industry Company, принадлежащей China Shipbuilding Industry Corporation.

Начиная с конца сентября, платформа прошла тестирование шести систем управления, системы динамического позиционирования, автоматического машинного отделения и 11 тыс. точек сигнализации в районе Даяовань в Бохайском заливе. Испытания закончились к 20 октября.

Габариты платформы А5000 составляют 104,5 метров в длину, 70,5 метров и 105,8 метров высоту. Как утверждает издание, платформа является самой продвинутой в мире и может проводить буровые работы на глубину до 9,144 км на операционной глубине 1,5 км.

Благодаря технологическим новшествам, мощность платформы возросла на 20% без увеличения стоимости.

«Теперь мы способны разработать целую буровую платформу на основе своих технологий», — заявил проектный инженер платформы А5000 Ван Хоушэн.

После подведения итогов, буровая платформа будет отправлена на проведение глубоководных буровых операций, сообщает газета.

Отметим, что самой тяжелой по весу морской нефтяной платформой является канадская Hibernia platform у берегов Ньюфаундленда. Ее высота достигает 111 метров.