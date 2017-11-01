Шанхай, Китай, , 15:51 — REGNUM Компания Tesla открыла в Китае самый большой в мире комплекс зарядных станций Supercharger, на нем могут одновременно заряжаться 100 электрокаров, об этом 31 октября сообщил портал InsideEvs.

Комплекс размещается на подземной парковке большого центра Lilac International, расположенного в Шанхае.

В него входит 50 станций Supercharger, каждая из которых позволяет одновременно заряжать аккумуляторы двух электромобилей. Сообщается, что комплекс работает в круглосуточном режиме без выходных.

Таким образом, Tesla побила свой собственный рекорд. Ранее самый большой зарядный комплекс компании располагался в Норвегии, там функционировали около 20 станций Supercharger.

В октябре 2017 года СМИ сообщили, что Tesla собирается добиться в Китае исключительных условий для строительства завода.

Руководство компании хочет получить от властей разрешение построить завод, не открывая совместное предприятие с какой-либо китайской компанией. Стоит отметить, что соблюдения этого условия требует местное законодательство.

Читайте ранее в этом сюжете: На исключительных условиях: Tesla собирается открыть завод в Китае