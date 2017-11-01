«Иркут» произведёт 315 самолётов МС-21

Москва, , 15:22 — REGNUM Корпорация «Иркут» получила заказ на 315 самолётов МС-21, из которых по 175 внесена предоплата. Об этом 1 ноября сообщил журналистам вице-президент корпорации Кирилл Будаев.

«Сейчас у нас твёрдых заказов 175. Всего у нас 315 заказов, включая опционы и меморандумы», — сказал Будаев.

Он также добавил, что производственные мощности загружены на четыре года вперёд.

Напомним, 17 октября российский пассажирский самолёт МС-21−300 совершил первый дальний перелёт — из Иркутска в город Жуковский Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет нового поколения МС-21−300 может принять на борт от 163 до 211 пассажиров, он ориентирован на самый массовый сегмент рынка воздушных перевозок.

Начало серийного производства лайнеров планируется на 2018 год. Поставки самолетов должны начаться в 2019 году.

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