Озвучены главные требования нового техрегламента двигателей «Формулы 1»

Париж, , 14:13 — REGNUM Международная автомобильная федерация (FIA) представила предложения, касающиеся нового технического регламента двигателей болидов «Формулы 1», об этом 31 октября сообщил портал BBC Sport.

Новый регламент должен будет вступить в силу в 2021 году, сообщается, что FIA разрабатывала предложения совместно с владельцами прав на «Формулу 1».

Сообщается, что болиды сохранят турбо-гибридную силовую установку, объем ДВС останется прежним — 1,6 л. Мотор будет работать на более чем 3 тыс. оборотах, «для улучшения звука».

Автомобили избавятся от генератора тепловой энергии MGU-H, ему на смену придет мотор-генератор кинетической энергии (MGU-K). Он будет накапливать энергию от турбонаддува.

Гонщики смогут использовать накопленную энергию, причем они смогут беречь её в течение нескольких кругов, таким образом, в гонку добавляется тактический элемент.

Двигатели, как и прежде, будут оборудованы одной турбиной, она получила ограничения по размеру и весу. Автомобили будут оборудованы стандартной батареей и управляющей электроникой. Также будут ужесточены требования к топливу.

Напомним, окончательно новый технический регламент будет утвержден в 2018 году. Таким образом, еще примерно год команды смогут использовать и вести активные работы по совершенствованию старого двигателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый регламент «Формулы 1» может сделать автомобили полноприводными