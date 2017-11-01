Jeep показал новый Wrangler 2018

Лас-Вегас, США, , 13:39 — REGNUM В сеть выложены первые официальные фото нового Jeep Wrangler 2018, презентация фотографий состоялась на выставке SEMA, которая проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США), об этом 1 ноября сообщил портал Road and track.

По мнению автора заметки, несмотря на то, что компания Jeep показала только три фотоснимка, они дают полное представление о том, какой будет новая машина.

На одной из фотографий запечатлена полноразмерная модель Wrangler Unlimited Sahara, на двух других — двухдверный Wrangler Rubicon. У второй версии сняты двери и крыша, а ветровое стекло опущено.

Машина очень похожа на старый Wrangler, издание отмечает, что фанаты внедорожника будут в восторге от новой модели. Дизайнерам удалось сохранить её уникальный внешний облик, добавив современной привлекательности.

Автомобиль получит новый интерьер, 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и больше алюминиевых частей кузова.

Напомним, ожидается, что Jeep начнет серийное производство Wrangler 2018 в 2017 году, сразу же после того, как пройдет премьера автомобиля, которая запланирована на 29 ноября 2017 года.

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