Уровень спроса на автомобили LADA Vesta SW и SW Cross удивил дилеров

Москва, , 12:15 — REGNUM Дилеры «АвтоВАЗа» столкнулись с нехваткой автомобилей LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, ими были проданы все имеющиеся на складах экземпляры, об этом 31 октября сообщили «Известия».

Согласно сообщениям некоторых дилеров, они уже продали более половины автомобилей, которые входили в квоту ноября 2017 года, притом, что компания выпустила машины на рынок 25 октября 2017 года.

Представители дилеров «АвтоВАЗа» говорят о том, что подобную ситуацию они наблюдали в 2015 году, когда автопроизводитель начал продажи седана Vesta.

Однако продавцы отмечают, что цена на новые автомобили является достаточно высокой и уровень спроса оказался для них весьма неожиданным.

По мнению эксперта компании «Автостат» Андрея Топтуна в данном случае мог сказаться отложенный спрос и удачно проведенная рекламная компания, российские покупатели долго ожидали появления новых моделей на рынке.

Напомним, ранее автомобильные эксперты назвали цены на LADA Vesta SW и Vesta SW Cross завышенными, по их мнению, «АвтоВАЗ» решил исследовать рынок, выпустив пробную серию универсала и вседорожника.

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