Landwind представил рестайлинговую версию кроссовера Х7

Пекин, , 11:55 — REGNUM Китайский производитель автомобилей Landwind накануне представил обновленную версию популярного в КНР городского кроссовера Landwind Х7, известного во всем мире как «клон» английского Range Rover Evoque.

Китайские специалисты значительно доработали дизайн экстерьера автомобиля, благодаря чему новый Landwind Х7 стал еще более непохожим на «оригинал». Рестайлинговая версия Landwind Х7 получила обновленные фары, решетку радиатора, бамперы и противотуманные фары, пишет «Тайпин цичэ».

Кроме того, Landwind расширил линейку доступных двигателей: к действующему 2,0-литровому турбодвигателю (190 л.с.) был добавлен 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 150 л.с.

Благодаря внедрению нового мотора производитель сумел снизить стоимость автомобиля в базовой комплектации — новинка поступит в продажу по минимальной цене 100 тыс. юаней. Базовая стоимость предыдущей модели составляла 130 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ведущий китайский производитель автомобилей Beijing Auto (BAIC) сообщил о скором начале продаж обновленного седана Сhange A6. Новинка от BAIC поступит в продажу уже в начале декабря 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Автоконцерн BAIC представил обновленный седан Сhange A6