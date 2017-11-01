Москва, , 11:16 — REGNUM Су-57 может стать истребителем шестого поколения благодаря своему модернизационному потенциалу. Об этом заявил экс-глава Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Это на самом деле прекрасный самолет, и он может быть не только пятого, но и шестого поколения, — цитирует Бондарева ТАСС. — У него огромнейший модернизационный потенциал».

Он также отметил, что СУ-57 — лучший по своей незаметности среди существующих образцов не только в России, но и в мире. Однако для производства истребителя в РФ необходимо время. В первый год ВКС получат лишь 2−3 самолёта.

«Мы раскрутили авиационные заводы на выпуск определенной партии новейших самолетов и вертолетов, и сейчас говорить, что они нам не нужны, ни в коем случае нельзя, начнется необратимый процесс. Не будет в этом году — будет в следующем», — добавил Бондарев.

Напомним, новейший истребитель ПАК-ФА пятого поколения получил индекс Су-57 в августе. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году. Истребитель отличается малозаметностью и широким применением электронных технологий, которые облегчат работу пилота.

Сейчас по проекту проводят опытно-конструкторские работы, которые должны завершиться в 2019 году. Тогда же начнется поставка самолетов в войска.

Читайте ранее в этом сюжете: Прототип истребителя ПАК ФА с измененным планером совершил первый полёт