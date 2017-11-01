«АвтоВАЗ» добавил в список комплектаций Vesta еще два варианта

Самара, , 10:40 — REGNUM Желающим приобрести автомобиль LADA Vesta «АвтоВАЗ» теперь будет предлагать еще два варианта комплектации, компания решила расширить список опций, об этом 31 октября сообщило издание Motor.

Новые комплектации будут включать в себя двигатели объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с., а также механическую коробку передач. Издание напоминает, что ранее этот мотор устанавливался только на вариант Exclusive, начальная стоимость которого составляла 763 тыс. 400 рублей.

Начальная стоимость LADA Vesta Comfort, оборудованной данной силовой установкой и механической трансмиссией теперь составит 632 тыс. 900 рублей.

За эту цену покупатель получит также кондиционер, функцию подогрева сидений, аудиосистему с интерфейсами Bluetooth и USB. В этом варианте также будет присутствовать регулирующееся по высоте кресло.

Начальная цена варианта LADA Vesta Lux с таким же двигателем и трансмиссией составит 695 тыс. 900 рублей. Доплатив 63 тыс. рублей покупатель получит систему климат-контроля, боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, ему также будет доступна функция обогрева лобового стекла.

Напомним, LADA Vesta выпускается «АвтоВАЗом» с сентября 2015 года, в основу автомобиля легла платформа LADA B. 25 октября 2017 года компания выпустила на российский авторынок универсал LADA Vesta SW и вседорожник LADA Vesta SW Cross, сейчас покупателям предлагается 24 варианта этих автомобилей.

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